Работа по ночам может спровоцировать болезни сердца

Ночная работа может спровоцировать сердечно-сосудистые и ряд других заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в European Heart Journal.

Работая в ночное время, человек может заработать расстройство желудочно-кишечного тракта, бессонницу, ожирение, гипертонию и даже некоторые виды рака. Кроме того, ночные работники рискуют получить мерцательную аритмию.

При этом сильнее всего подобному риску подвержены женщины. Риск других заболеваний сердца, например, инсульта или сердечной недостаточности, ученые не доказали, передали NewInform.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала о самом опасном способе распространения коронавируса. Она отметила, что воздушно-капельный путь распространения наносит наибольший ущерб здоровью. По мнению врача, при попадании инфекции в дыхательные пути ее распространение начинается в разы быстрее.