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    27 октября 2020, 00:45

    Какие болезни разрушают мозг? Рассказал доктор Мясников

    Артур Блянихов

    Телеведущий и врач Александр Мясников обозначил главную причину нарушения когнитивных функций человеческого мозга. Специалиста процитировало ИА НСН.
    Какие болезни разрушают мозг? Рассказал доктор Мясников

    Мясников пояснил, что именно гипертония является главной причиной для развития деменции, как у молодых, так и у пожилых людей. Также опасны различные травмы, сахарный диабет и прионные инфекции, чей инкубационный период может продолжаться десятки лет.

    Ранее медик назвал недоказанной информацию об инфицировании от домашних животных, которая распространяется в Сети. При этом подтвердил, что есть опасность заражения питомцев от их хозяев.