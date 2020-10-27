Какие болезни разрушают мозг? Рассказал доктор Мясников

Мясников пояснил, что именно гипертония является главной причиной для развития деменции, как у молодых, так и у пожилых людей. Также опасны различные травмы, сахарный диабет и прионные инфекции, чей инкубационный период может продолжаться десятки лет.

Ранее медик назвал недоказанной информацию об инфицировании от домашних животных, которая распространяется в Сети. При этом подтвердил, что есть опасность заражения питомцев от их хозяев.