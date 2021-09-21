Ученые назвали неожиданные симптомы болезни печени

Неалкогольная жировая болезнь печени часто протекает бессимптомно, из-за чего ее диагностируют уже на поздней тяжелой стадии развития. Ученые из США перечислили симптомы, которые могут быть поводом проверить важный орган, написало РИА ФАН со ссылкой на Daily Express.

Исследователи из Университетской клиники Темпл в Филадельфии пришли к выводу, что одним из признаков заболевания может быть тяжелый подъем по утрам: люди с больной печенью часто просыпаются с большим трудом.

Кроме того, среди симптомов называют дискомфорт в правом верхнем углу живота, тошноту, вздутие, артериальную гипертонию. При появлении таких симптомов лучше пройти медицинский осмотр. Особенно внимательно нужно следить за здоровьем печени людям с ожирением и с повышенным уровнем сахара в крови — они находятся в группе риска.

При чрезмерном употреблении сахара ожирение печени может развиться даже у людей с дефицитом веса. Причем опасен не только чистый сахар, но и фруктоза.