Медики озвучили предположения о причинах развития болезни Паркинсона

Ученые всего мира до сих пор не пришли к единому выводу о том, что именно может провоцировать болезнь Паркинсона. Однако они отметили, что есть некоторые факторы риска, о которых всегда нужно помнить. Подробностями исследований медики поделились с изданием express.co.uk.

Болезнь Паркинсона — это состояние, при котором части мозга постепенно повреждаются. Оно длится долгие годы и поначалу может быть незаметным. Медики предполагают, что на развитие болезни могут влиять генетические факторы, окружающая среда, возрастные изменения, в отдельных случаях — травмы.

Исследования показали, что клетки мозга, которые отвечают за выработку дофамина, постепенно отмирают. Это приводит к двигательным нарушениям, которые начинают сильно осложнять жизнь.

Но все-таки первое, на что нужно обращать внимание — это проблемы с памятью. Чаще всего они возникают у людей в пожилом возрасте, ведь даже гены могут изменяться со временем. Обычно подобный диагноз ставят людям, которые старше 60 лет. Но всегда остается риск, что болезнь может развиться и раньше.

Вылечить полностью болезнь Паркинсона нельзя. Современные лекарства могут только замедлить ее течение, и многое зависит от того, насколько своевременно начата грамотная терапия.

Есть и очень неожиданные предположения. Британские медики считают, что болезнь Паркинсона может спровоцировать здоровый образ жизни. Например, отказ от курения. По некоторым данным, действие никотина помогает избежать этого заболевания.