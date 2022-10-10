Болезни органов ЖКТ связали с «голодными диетами» | 360°

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Болезни органов ЖКТ связали с «голодными диетами»

Диетолог Гинзбург: при соблюдении голодных диет могут начаться проблемы с желудком

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что так называемые голодные диеты являются опасными методами снижения веса. По словам медика, из-за них у человека могут возникнуть проблемы с органами ЖКТ и даже с нервной системой, передала «Вечерняя Москва».

Главное отличие такие диет от других заключается в том, что суточная калорийность не должна превышать отметку в 1000 калорий.

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Помимо обострения хронических заболеваний органов ЖКТ, «голодная диета» может нанести вред нервной и сердечно-сосудистой системам.

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«Серьезное уменьшение суточной калорийности влечет за собой снижение сосудистого тонуса. Оно, в свою очередь, способствует возникновению головокружения и потере сознания», — сообщил Гинзбург.

У человека также могут появиться язвенные болезни и холестериновые камни в желчном пузыре, заключил специалист.

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