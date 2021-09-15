Найден способ избежать болезни Альцгеймера

Развитие болезни Альцгеймера можно предотвратить, если изменить питание. Токсичные белковые отложения в крови устранит низкожировая диета и прием определенных лекарств.

Исследование провели биологи из Австралии, опубликовав его результаты в журнале PLoS Biology. Они выяснили, как один из вырабатываемых печенью белок влияет на нейродегенерацию и прогресс болезни Альцгеймера.

Главная причина заболевания давно известна: оно возникает из-за накопления амилоидных бляшек в тканях мозга. Австралийские ученые вывели модельных мышей, у которых человеческий белок продуцируется только в клетках печени. Из них попадает в кровь, а потом — в мозг. Нейродегенерация и атрофия мозга у грызунов тоже развивалась.

«Наши исследования показывают, что эти токсичные белки попадают в мозг с липопротеинами — частицами, несущими жир в крови», — пояснил руководитель исследования доктор Джон Мамо.

Открытие, предположили специалисты, покажет путь для разработки новых методов лечения этой формы деменции, которая считается самой распространенной. Одним из потенциальных способов справиться с проблемой они назвали низкожировую диету и прием лекарств, которые снижают риск развития или замедляют прогрессирование болезни Альцгеймера.