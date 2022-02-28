Диетолог рассказал, какие продукты способны снизить риск болезней сердца

Продукты, в которых содержится большое количество клетчатки, способны укрепить сердечно-сосудистую систему, а также снизить уровень холестерина. К такому выводу пришла британский диетолог Яна Марбера. Об этом сообщило издание Lenta со ссылкой на «Медик Форум».

Медик подчеркнула, что подобные продукты крайне полезны для пищеварения. При этом они уменьшают риск заболеваний сердца. Также клетчатка способна привести в норму уровень сахара и уменьшить резкие скачки, передало издание «Профиль».

К продуктам, с высоким содержанием клетчатки, относятся чечевица, горох, нут, цельнозерновые макароны, ягоды, морковь, сельдерей, брюссельская капуста, груши. По мнению медиков, увеличивать количество этого вещества в рационе необходимо постепенно. Если переход будет резким, человек может столкнуться с рядом неприятных ощущений. Кроме того, не все полезные вещества усвоятся, если вы изначально не привыкли к пище с повышенным содержанием клетчатки, сообщили Nation News.