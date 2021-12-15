Болезнь Паркинсона у молодых назвали одним из последствий ковида

Известны случаи, когда COVID-19 провоцировал развитие болезни Паркинсона, причем у довольно молодых пациентов. Об этом Ura.ru рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Зная природу болезни Паркинсона, и предшествующие ей процессы образования соответствующих протеиновых структур, ученые предполагают, что коронавирусная инфекция может их провоцировать. Нельзя исключить мультифакториальный механизм поражения центральной нервной системы, поскольку COVID-19 является мощным триггером запуска многих аутоиммунных процессов», — пояснил медик.

Чобы исключить настолько серьезные последствия, переболевшим ковидом необходимо пройти медицинское обследование после выздоровления.