Здоровье 01 сентября 2023, 20:52 «Болезнь легионеров» в Польше настигла более 150 человек Санинспектор Слончка: число заболевших легионеллезом в Польше выросло до 158 flickr.com

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Число людей, заразившихся легионеллезом, в Польше выросло. Изначально вспышка «болезни легионеров» возникла в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. Сейчас заболевание начало распространяться и на другие районы Польши, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончку.

«Число инфицированных легионеллой возросло до 158», — рассказал он.

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По его словам, в Жешуве заболели 106 человек, в Жешувском районе — еще 36. Возбудитель инфекции обнаружили в водопроводе. Поэтому на прошлой неделе санинспекторы провели в Жешуве дезинфекцию водопроводов, в воду добавили большее количество хлора.

В общей сложности легионеллез в Польше унес жизни 18 человек: девяти женщин и девяти мужчин в возрасте от 55 до 98 лет.

В конце августа Роспотребнадзор России заявил, что риски завоза в страну «болезни легионеров» исключены. Представители ведомства отметили, что специалисты контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу, выявляя граждан с признаками инфекционных заболеваний.