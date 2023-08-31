31 августа 2023, 04:08
Появление «болезни легионеров» в России исключили
Роспотребнадзор: риски завоза «болезни легионеров» в Россию исключены
Риски завоза легионеллеза в Россию исключены. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Для этих целей задействована АИС „Периметр“, позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — сообщили в Роспотребнадзоре.
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В августе «болезнь легионеров» унесла жизни 11 человек в Польше. Всего в стране заразились 144 человека. В больницах находятся 29 человек, еще трое зараженных переведены в реанимацию.
В среду, 30 августа, стало известно о вспышке легионеллеза в Испании. В городе Касерес от болезни скончался местный житель, еще шестеро проходят лечение в больницах. Санитарные службы начали проверять термальный источник и городские фонтаны.
Легионеллез вызывают бактерии легионеллы. Заражение происходит при вдыхании водного аэрозоля или пара, в котором присутствует возбудитель. Болезнь проявляется в виде жара, потери аппетита, головной боли, недомогания и летаргии. В тяжелых случаях заболевание может протекать с поражением легких и центральной нервной системы.
Болезни
Роспотребнадзор
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