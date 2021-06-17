Количество беременных женщин, которые в последнее время заразились коронавирусом, приближается к 10 тысячам. Некоторые переносят COVID-19 тяжело. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Такое заявление он сделал во время заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Хочу отметить, что особенностью настоящего периода является вовлечение в число заболевших и беременных женщин. Количество беременных женщин, которых мы сегодня наблюдаем, составляет около 10 тысяч человек», — отметил министр здравоохранения.

Он добавил, что врачи фиксируют в том числе тяжелые случаи заболевания у беременных. В связи с этим профилактике заражения у этой категории жительниц страны будут уделять особое внимание.

Мурашко отметил, что сейчас специалисты рассматривают «пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины „Спутник V“ и у беременных женщин». Он предположил, что решение об использовании вакцины для профилактики их заражения вынесут в ближайшие неделю-полторы.