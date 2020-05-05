Болел или не болел: где сдать тест на антитела?

В сети клиник «АВС-медицина» появился тест на антитела к коронавирусу. Сдать его может любой желающий. Единственное условие — не иметь симптомов ОРВИ: повышенной температуры, кашля или насморка.

Болел или не болел — вот в чем вопрос. Многие россияне считают, что уже переболели коронавирусной инфекцией в конце февраля — начале марта. Симптомы у всех схожие: повышенная температура, кашель, резкое ухудшение самочувствия. Сеть клиник «АВС-медицина» запустила тесты на антитела коронавирусу. С их помощью можно определить, был ли в вашем организме вирус SARS-CoV-2.

Источник фото: телеканал «360»

Сеть клиник „АВС-медицина“ активно использует тест-полоски известной китайской корпорации Innovita, которые дают очень достоверный результат. Их также активно закупает сейчас Америка в огромном количестве. Суть метода заключается в том, что с помощью тест-полосок выявляются ранние и поздние антитела у людей, которые уже имели контакт с новой коронавирусной инфекцией Наталия Поклонова главный врач «АВС-медицина» на ул. Льва Толстого.

Сдать тест может любой желающий, единственное условие — не иметь симптомов ОРВИ: повышенной температуры, кашля или насморка. Стоимость теста в клинике — 3900 рублей. Также есть возможность сдать тест, не выходя из дома, к вам приедет медсестра для забора крови. Это будет стоить 5700 рублей. Сначала проходит стандартная процедура забора крови из пальца, затем капиллярную кровь помещают в тест-полоску, добавляют специальную жидкость и ждут реакции около 15 минут.

Если мы обнаружили антитела у пациента, это не значит, что в дальнейшем он не заразится вновь этой инфекцией. Поэтому мы очень рекомендуем использовать эту методику, чтобы определиться с дальнейшей тактикой своего поведения. Нельзя расслабляться, даже если антитела выявлены Наталия Поклонова главврач «АВС-медицина» на ул. Льва Толстого.

Сдать тест на антитела к коронавирусу можно в отделениях сети клиник «АВС-медицина», результат будет готов через 15–20 минут. Всю подробную информацию можно уточнить по телефону call-центра +7 (495) 223-38-83, он работает с 07:00 до 00:00. Также можно позвонить бесплатно по России с мобильного телефона *28836.