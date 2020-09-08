Роспотребнадзор рассказал о том, как дети болеют COVID-19

В России за шесть месяцев коронавирусом переболели почти 50 тысяч детей. Половина из них перенесла заболевание в легкой форме, бессимптомно протекало течение болезни у 32%, тяжело перенесли инфекцию 0,2% детей.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Всего COVID-19 был выявлен у 47712 несовершеннолетних. Это 8,4% от общего числа заболевших.

«По мнению ученых, это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания. А также, вероятно, тем, что у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, легких и кишечнике», — говорится в сообщении.

В легкой форме протекала болезнь у 49,9% заболевших детей, бессимптомное течение было зафиксировано у 32,3%. Наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм была зафиксирована у детей в возрасте до года.

Достаточно редко регистрировались и после ковидные осложнения — не более, чем у 8% пациентов. В основном, речь шла о детях старше семи лет.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус посоветовал странам всего мира готовиться к новой пандемии, вкладывая деньги в предотвращение, выявление и борьбу с болезнями.