Здоровье 29 декабря 2022, 12:31 Более тысячи человек в России госпитализировали с COVID-19 за сутки Оперштаб: в России за сутки выявили 6146 новых случаев COVID-19 РИА «Новости»

Читать 360tv в

За прошедшие сутки в России выявили 6146 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Это на 56 человек меньше, чем днем ранее.

Абсолютным лидером по количеству новых пациентов стала Москва. В столице зафиксировали 1661 новый случай коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (713), замкнула тройку Башкирия (334 человека).

Реклама

Госпитализировать пришлось 1065 пациентов. Больше всего — в Петербурге, Москве, Башкирии и Самарской области. В Подмосковье выявили 182 случая заболевания, отправили в больницу 25 человек, а всего с начала пандемии в регионе провели 20 168 284 ПЦР-исследования.

Реклама

Второй день подряд в стране от последствий коронавируса умирают 56 человек. С 2020 года из-за COVID-19 умерли 393 604 человека. Выздоровели за прошедшие сутки 7815 человек, а всего с начала пандемии — 21 192 592 пациента.

Медики в Китае сообщили о росте числа заразившихся коронавирусом. Из-за большого наплыва пациентов в стране переполнены больницы, а машин скорой помощи не хватает для выезда по всем вызовам.