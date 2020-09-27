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    27 сентября 2020, 08:54

    Более трех тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

    Ксения Басырова

    Прививку от коронавируса поставили уже порядка трех тысяч москвичей. Все они чувствуют себя хорошо.
    Более трех тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

    «Люди чувствуют себя хорошо. Я сам прошел эту процедуру привития и вы видите — со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

    Всех желающих сделать прививку от коронавируса сначала проверяют врачи — нет ли у добровольцев противопоказаний к получению вакцины. Затем им ставят укол и постоянно контролируют состояние здоровья. Причем на связи с врачами можно быть любым удобным способом — по телефону, через мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. При любом изменении состояния здоровья можно сразу сообщить об этом доктору.

    Вакцинация добровольцев проходит в два этапа. Сначала им вводится первый компонент вакцины, затем — через 21 день — второй. Оба компонента содержат разные активные вещества. Они должны дать более сильный имунный ответ. Вакцинация проходит бесплатно.

    Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса разработала американская компания Johnson & Johnson. Об этом сообщила «Газета.ру». Пока препарат проходит испытания.

    Новости SMI.FM