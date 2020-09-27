Более трех тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

Прививку от коронавируса поставили уже порядка трех тысяч москвичей. Все они чувствуют себя хорошо.

«Люди чувствуют себя хорошо. Я сам прошел эту процедуру привития и вы видите — со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Всех желающих сделать прививку от коронавируса сначала проверяют врачи — нет ли у добровольцев противопоказаний к получению вакцины. Затем им ставят укол и постоянно контролируют состояние здоровья. Причем на связи с врачами можно быть любым удобным способом — по телефону, через мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. При любом изменении состояния здоровья можно сразу сообщить об этом доктору.

Вакцинация добровольцев проходит в два этапа. Сначала им вводится первый компонент вакцины, затем — через 21 день — второй. Оба компонента содержат разные активные вещества. Они должны дать более сильный имунный ответ. Вакцинация проходит бесплатно.

Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса разработала американская компания Johnson & Johnson. Об этом сообщила «Газета.ру». Пока препарат проходит испытания.