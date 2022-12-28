Здоровье 28 декабря 2022, 12:14 Более шести тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в России Оперштаб: за сутки в России зафиксировали 6202 новых случая COVID-19 РИА «Новости»

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По состоянию на 28 декабря в России за сутки зафиксировали 6202 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Госпитализировать пришлось 1113 человек с COVID-19.

Лидерами по суточному приросту числа заболевших стали Москва (1873 случая), Санкт-Петербург (709) и Башкирия (327 человек). В этих же регионах больше всего госпитализаций.

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За сутки в стране от последствий коронавируса скончались 56 человек, 8110 пациентов поправились.

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В Китае заболеваемость COVID-19 стремительно растет. В провинции Чжэцзян выявляют по миллиону новых случаев ежедневно. Местные власти заявили, что пик придется на Новый год, а после него каждый день коронавирусом будут заражаться около двух миллионов человек. По мнению иммунолога Владимира Болибока, ситуация в КНР ухудшится, смертность будет расти, но в целом страна справится с вирусом.

Максимального показателя суточной смертности от ковида достигла Япония. Там от последствий коронавируса за 24 часа умерли 438 человек. Медики отметили, что еще в ноябре в стране умирали около 100 человек с COVID-19 в сутки.