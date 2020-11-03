Более семи тысяч человек скончались от коронавируса в Москве

За последние сутки в Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество погибших с подтвержденным диагнозом превысило семь тысяч.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в своем Telegram-канале.

«В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сказано в сообщении.

Общее количество жертв с начала пандемии в Москве достигло 7004 пациентов. За все время коронавирусную инфекцию подтвердили у почти 440 тысяч человек, из них более 321 тысячи поправились.

Всего в России заразились 1 673 686 пациентов, свыше 28 тысяч зараженных погибли. Вылечились более 1,25 миллиона пациентов.

«Известия» отметили, что в ВОЗ назвали тестирование лучим способом диагностики на наличие коронавируса. Только так можно точно установить, чем болен пациент — гриппом или коронавирусом — потому что симптомы у них очень похожи.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что вакцинация ускорит процесс формирования иммунной прослойки у населения. RT напомнило, что он назвал пандемию единым процессом, который не прекратится, пока 70% жителей планеты не переболеют COVID-19.