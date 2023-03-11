Здоровье 11 марта 2023, 12:22 Более полутора тысяч человек с COVID-19 госпитализировали в России за сутки Оперштаб: за сутки в России выявили 12 241 новый случай заражения коронавирусом РИА «Новости»

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За прошедшие сутки медики выявили 12 241 случай заражения коронавирусом в стране, сообщили в оперштабе. Это почти на две тысячи больше, чем днем ранее.

Более двух тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в Москве (2214), в Санкт-Петербурге заразились1302 человека, а в Московской области — 255.

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От последствий коронавируса скончались 42 человека. В столице — семь погибших, в Петербурге 11, в Подмосковье никто не умер. За те же сутки в стране выздоровел 14 481 человек.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена установить точное происхождение вируса. По его словам, все государства, располагающие какими-либо данными об этом должны поделиться ими с международным сообществом.

До этого директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, а ответственность за его происхождение якобы несет Китай. ВОЗ сделала направила американским властям запрос в связи с этой информации, но представители Штатов не ответили на него.