Более полутора миллионов россиян столкнулись с постковидным синдромом

Ученые обнаружили, что «Компливит Кальций Д3» способен ускорить реабилитацию после перенесенного COVID-19.

В октябре Всемирная организация здравоохранения впервые представила официальное определение постковидного синдрома (ПКС). Из утвержденного документа организации следует, что от так называемого long covid страдают до 60% людей, переболевших COVID-19.

Постковидное состояние возникает у лиц с подозрением на коронавирус или подтвержденным заражением в анамнезе обычно через три месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом, говорится в определении ВОЗ.

Определение было представлено специальной рабочей группой медиков, экспертов ВОЗ и ученых из научных лабораторий таких вузов, как, например, Университет Ливерпуля. Участники рабочей группы опросили и проанализировали состояние нескольких сотен пациентов в разных странах мира, в том числе в России.

При постковидном синдроме у пациента могут возникнуть усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые негативно влияют на повседневную жизнь человека. Симптомы могут появиться после выздоровления от коронавируса или сохраниться с момента заболевания. ВОЗ отметила, что симптомы могут изменяться и появляться снова через некоторое время.

Исследователи из Австралии и США считают, что постковидный синдром развивается более чем у половины из 240 миллионов людей с диагностированной коронавирусной инфекцией. Такая оценка распространенности состояния опубликована в статье на научном ресурсе JAMA Network Open.

А ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Системы здравоохранения Сент-Луиса выяснили, что у тех переболевших COVID-19 людей, у которых развивается постковидный синдром, наблюдаются повреждения почек. Результаты их исследования приводятся в журнале Journal of the American Society of Nephrology.

Исследователи уточнили, что подобные проблемы затем могут перерасти в хроническое заболевание. При этом дисфункции почек, как правило, не сопровождаются болью и другими симптомами. Такие отклонения можно выявить только по анализу крови.

Об опасности постковидного синдрома предупреждают многие специалисты. Так, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова Михаил Костинов отмечал, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что длительность постковидного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет составляет около двух месяцев. Среди главных симптомов быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили.

Причины возникновения постковидного синдрома до сих пор неясны, признают исследователи. Существует несколько гипотез, среди которых прямая вирусная токсичность при длительной циркуляции вируса и слабом иммунном ответе организма, способность вируса напрямую проникать в нервные клетки и вызывать нарушения в центральной нервной системе.

В то же время для борьбы с инфекционным процессом организм тратит много ресурсов.

Имеются данные, что на фоне острого COVID-19 у некоторых пациентов наблюдается изменение метаболизма кальция, сопровождающееся его снижением. Кроме того, исследования подтвердили, что пациенты с дефицитом кальция подвергаются наибольшему риску осложнения протекания коронавирусной инфекции. Такие больные чаще оказываются в палатах интенсивной терапии, многим из них требуется подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Дефицит кальция также влияет на общее состояние здоровья и самочувствие. На фоне дефицита этого микроэлемента могут возникать чувство сильной усталости, нехватки энергии и сил, раздражительность, нарушение когнитивных способностей.

