Лишь каждый третий россиянин спит рекомендованные врачами восемь часов. 53% сограждан времени на сон не хватает.

Согласно данным исследования проекта Здоровье Mail.ru, россияне не могут как следует отдохнуть ночью из-за бессонницы (30%), увлечений или неотложных дел (27%), а также из-за работы, которая не позволяет рано отправиться в постель (22%).

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Половина жителей России просто лежат в темноте, когда не могут заснуть. 36% опрошенных берут смартфон, читают, смотрят сериалы или слушают музыку 28% респондентов. Самыми непопулярными средствами борьбы с бессонницей люди назвали чай (5%), снотворные препараты (4%), успокоительный сбор и теплое молоко (5%).

37% россиян засыпают с 23:00 до полуночи, с 22:00 до 23:00 ложатся спать 30% жителей страны, а 25% удается заснуть только после 00:00.

Большинству соотечественников приходится просыпаться в будни между 06:00 и 07:00 (40%), 25% принявших участие в опрос встают в промежуток с 07:00 до 08:30, раньше 06:00 пробуждаются 21%. Подъем после 08:30 практикуют лишь 14% принявших участие в исследовании людей.