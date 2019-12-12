Более половины россиян оказались предрасположены к лишнему весу

Людям задавали вопросы об образе жизни и состоянии здоровья в связи с пищевыми привычками, а также о характере питания и ежедневном рационе. Во время исследования специалисты применяли весы и ростомеры, чтобы определить долю населения с лишним весом и предрасположенных ожирению.

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«17,8% мужчин и 24,5% женщин имеют ожирение первой, второй и третьей степеней. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Характеристикам нормы соответствуют лишь 34% мужчин и 38,1% женщин», — говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики.

Исследование показало, что подавляющее большинство граждан России — 95,4% — не испытывают с питанием никаких трудностей. 43,7% респондентов заявили, что еды у них достаточно, однако они не всегда могут себе позволить то, что хочется. 4,6% россиян еды не хватает. В опросе приняли участие около 100 тысяч респондентов всех возрастов.