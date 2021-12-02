Более половины производителей уличили в подмене сайры в консервах
Роскачество выявило в рыбных консервах более половины поддельной сайры
После исследования Роскачества выяснилось, что больше половины рыбных консервов не содержит в себе настоящую сайру. Она найдена лишь у восьми торговых марок.
Роскачество провело исследование 53% рынка рыбных консервов и пришло к выводу, что зачастую вместо сайры используют более дешевые виды рыб, например сардины или тихоокеанскую сельдь. Причиной является стоимость сырья: сайра дороже тех же сардин более чем в семь раз.
При этом там, где она действительно есть, она стоит минимально 44,4 рубля за 100 граммов, но все равно федеральные сети предпочитают фальсификат. Сайра обнаружена только у этих восьми торговых марок: «Азбука моря», «Владимирский консервный завод», «Доброфлот», «Капитан Вкусов», «КитБай», «Мамоновский», «5 морей», «Примрыбснаб».
Как написал РБК, Роскачество попросило разобраться в ситуации Генпрокуратуру.
По словам врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой, в целом рыбные отравления считаются одними из самых тяжелых — и неважно, как была обработана рыба. Если в ней были токсины, то отравление произойдет. При нем повышается вероятность глистной инвазии.