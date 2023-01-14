Здоровье 14 января 2023, 12:17 Более пяти тысяч человек с COVID-19 выявили в России за сутки Оперштаб: в России за сутки выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом РИА «Новости»

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За прошедшие сутки в России выявили 5102 новых пациента с COVID-19, сообщили в оперштабе. Больше всего заражений коронавирусом зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

В столице выявили 1585 человек с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 497, тройку лидеров по этому показателю замкнула Свердловская область (242 пациента). Это самое большое число заболевших с начала 2023 года.

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За сутки выздоровели 3887 человек. С 11 января количество справившихся с последствиями коронавируса пациентов снижается. В течение последних суток от COVID-19 умерли 46 человек, днем ранее — 47.

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В больницы за тот же период доставили 813 человек. Больше всего — в Санкт-Петербурге (137), в Москве — 131. Госпитализации россиян с коронавирусом резко участились с 10 января.

За все время пандемии в России выявили 21 851 824 случая COVID-19. От последствий заболевания скончались 394 355 человек.

В Пензенской области 12 января обнаружили первый в стране случай заражения штаммом «кракен». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эта мутация не стала тяжелее «омикрона».