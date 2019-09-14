Более миллиона вакцин. В Домодедове стартовала прививочная кампания

Вирус 2009 года возвращается. Штамм гриппа-2019 почти идентичен образцу десятилетней давности. Именно он заложен в вакцину этого года. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В России уже стартовала прививочная кампания. Подмосковье для борьбы с гриппом закупило больше миллиона доз вакцины.

Сезонную эпидемию гриппа Даша Топоркова даже не заметит. Школьница решилась на прививку, конечно с разрешения родителей. Благо, сделать укол с вакциной можно, не покидая пределы школы: всего за три минуты медсестра сделает укол, и еще столько же времени понадобится на рекомендации.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня прививка от гриппа стала темой для споров. Некоторые просто боятся ее делать, а многие не верят в ее эффективность. Врачи уверяют, что без вакцины болезни будет легче победить иммунитет человека.

«Грипп очень страшен своими осложнениями, прежде всего, это –пневмония. И, к сожалению, бывают даже летальные исходы. Вакцина современная, четырехкомпонентная. Она произведена с учетом соответствующих возбудителей. Я также привил всю свою семью и сам привился. И все мы перенесли это хорошо», — заместитель главного врача Домодедовской ЦГБ Михаил Созонов.

Источник фото: телеканал «360»

Прививки против гриппа начали делать в Подмосковье Подробнее

Те же, кто доверяют современной медицине, делают прививку регулярно. Особенно теперь, когда это стало так просто и удобно. В Подмосковье для вакцинации по программе губернатора работают мобильные станции — в медкабинете на колесах вакцинируют до 30 человек в день. Процедура для жителей региона быстрая и бесплатная. Все стерильно, персонал квалифицированный — медсестра обязательно расскажет все нюансы и последствия от прививки.

Сама инъекция — это малая доза вируса. Когда она попадает в организм человека, ее сканирует иммунитет и вырабатывает защиту. При следующей встрече вирус будет блокирован. В этом году вакцина новая — четырехкомпонентная — полностью отечественный препарат. Для жителей Подмосковья закуплено более миллиона доз. Это — «Гриппол плюс» для детей и «Совигрипп» для взрослых.

Источник фото: телеканал «360»

«Противопоказания минимальны: аллергия на белок куриного яйца и детский возраст. А людям, страдающим хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, обязательно нужно привиться, чтобы избежать осложнений. Конечно, вакцина не гарантирует того, что вы не заболеете, но зато заболевание будет проходить легче и без осложнений», — отметил главной врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Андрея Осипова, в этом году желающих сделать прививку стало больше. Поэтому Домодедово подготовилось заранее: вакцина уже есть, мобильные станции уже дежурят в городском парке и на центральной площади. Они также доедут до отдаленных сел и деревень. Всего в городском округе должны привить 87 тысяч жителей. В Московской области в целом планируют иммунизировать почти четыре миллиона человек.