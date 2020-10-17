Более двух тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

За сутки от коронавируса в Москве вылечился 2001 человек. Об этом заявила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в столице за время пандемии побороли COVID-19 272 227 пациентов. Каждому из них после выписки выдали рекомендации от специалистов. Врачи проводят специальные исследования, которые подтверждают, что у человека действительно не осталось следов коронавируса.

Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы. Также им предлагают помочь тем, кто лечится от инфекции на дому.

За последние сутки в Москве умерли 56 пациентов с COVID-19. У них также был диагноз пневмония.