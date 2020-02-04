Более чем в 20 регионов России пришла эпидемия гриппа и ОРВИ
О превышении недельных эпидемпорогов рассказали в Роспотребнадзоре. Оно актуально и для восьми центральных городов РФ, говорится в публикации на сайте ведомства.
«В эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастных групп 3-6 лет и 7-14 лет», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Люди все чаще заболевают именно гриппом, причем превалирует вирус гриппа B.
Специалисты ведомства контролируют ситуацию. При подготовке к предстоящей эпидемии респираторных заболеваний в стране привили свыше 73,95 миллиона человек. Это чуть больше половины населения России.
Защититься от вирусов можно, используя медицинскую маску. Носить ее нужно по определенным правилам: каждые два часа менять, надевать новую, если вы чихнули или закашляли, и закрывать тканью лицо от носа до подбородка. Внутренняя сторона маски должна оставаться сухой.
В Китае сейчас растет число зараженных новым типом коронавируса — их более 20,4 тысячи человек. Только в стране от 2019-nCoV умерло 426 пациентов. Инфекция распространилась по всему миру: заболели люди в США, Германии, России и других странах.