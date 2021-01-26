Более чем на треть вырос спрос на стики для электронных сигарет в России

В IV квартале прошлого года спрос на стики для электронных сигарет в России вырос на 34% по сравнению год к году. Этот способ курения становится все популярнее, особенно ярко тенденция проявляется в крупных городах и столице России. Объем продаж сигарет увеличился на 6%.

Об этом со ссылкой на данные аналитиков крупнейшего российского оператора фискальных данных «Платформу ОФД» сообщила газета «Известия».

В аналитической компании DSM Group сообщили о снижении продаж лекарственных препаратов и БАДов для избавления от курения — на 12% в упаковках и на 2% в денежном выражении. На 13% и 6% в упаковках и денежном выражении соответственно уменьшились продажи никотиновых пластырей.

В особенности, в IV квартале прошлого года. В денежном выражении среднее число продаж таблеток и БАДов от курения снизились на 17%, в упаковках — на 32%. Спрос на никотиновые пластыри в денежном выражении и упаковках уменьшился на 19% и 25% соответственно.

Нарколог и психиатр Алексей Казанцев предложил заменить курение на другой безопасный ритуал — выпить воды, съесть яблоко или конфету.