Более 900 случаев неизвестного гепатита у детей выявили в мире

Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей уже превысило 900. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 22 июня 2022 года, 33 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о 920 возможных случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей», — сказано в сообщении организации.

Пересадка органов, по данным ВОЗ, понадобилась в 45 случаях. Среди заболевших детей 18 скончались. Половина случаев гепатита неизвестного происхождения, как отметило РИА «Новости», выявлена в европейских странах.

Сейчас ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что западные ученые с их техническими и технологическими возможностями уже должны были определить причину возникновения гепатита неизвестной природы у детей, но пока результата нет. Роспотребнадзор, по ее словам, внимательно следит за публикациями на эту тему и за всем, что происходит в этой связи за рубежом.