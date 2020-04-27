Более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на Украине

27 апреля было зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины… В общей сложности 864 человека уже выздоровели, из них 169 медиков», — написано в социальной сети Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.