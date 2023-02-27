Здоровье 27 февраля 2023, 12:11 Более 9 тысяч случаев ковида зарегистрировали в России за сутки Оперштаб: 9580 случаев ковида зарегистрировали в России за сутки РИА «Новости»

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Коронавирусом в России за последние сутки заразились 9580 человек. Известно о 30 летальных случаях. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализация понадобилась 786 зараженным. За последние 24 часа выздоровели 9250 пациентов. Больше всего новых случаев в Москве (+1778), Санкт-Петербурге (+1063) и Самарской области (+709).

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За сутки в Подмосковье ковид зафиксировали у 94 жителей. Роспотребнадзор региона отметил, что с начала пандемии в Московской области сделали 24 040 024 теста, не считая ПЦР.

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Накануне в России зафиксировали 9574 случая заражения. Днем ранее от ковида скончался 31 человек, еще 9774 полностью выздоровели.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 57,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%», — уточнили в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

Заболеваемость выросла в 31 субъекте России.