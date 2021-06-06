Более 9 тысяч случаев ковида снова выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки выявили еще 9163 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

Клинических проявлений болезни не наблюдалось у 14,9% заразившихся. При этом за сутки выздоровело 7369 человек. А 351 пациент умер.

Накануне сообщалось, что за предыдущие сутки в России зафиксировали 9145 случаев инфекции.

Больше всего инфицированных по-прежнему в Москве. За субботу в столице еще 2936 человек получили положительный результат теста на коронавирус. На второй строчке Санкт-Петербург, где инфекцию подхватил еще 861 человек. На третьем месте — Московская область, где заразились 773 жители региона.

Ни одного случая заражения уже двое суток подряд не выявляли на Чукотке. Также среди регионов самые минимальные показатели по приросту заболевших в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе — за минувшие сутки там выявили по два случая.

Общее число зарегистрированных в России заражений за время пандемии достигло 5 126 437. Из них 4 736 446 человек выздоровело. Скончались 123 787 пациентов.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что ряд регионов уже близки к победе над коронавирусной инфекцией. Об этом рассказало ИА НСН.