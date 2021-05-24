Более 9 тысяч доз вакцины «КовиВак» поступило в Петербург

Более девяти тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак» поступило в Санкт-Петербург. Препарат изготовили в научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, написал сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В целом в новой партии 9360 комплектов доз. «Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации», — подчеркнул губернатор Александр Беглов. По информации городского правительства, в Петербурге привились 652 750 человек. Среди них 552 562 завершили цикл вакцинации.