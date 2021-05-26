Более 8 тысяч случаев ковида за сутки снова выявили в России

Российские медики за 24 часа выявили 8373 случая COVID-19 в 83 регионах. Вчера их было на 489 меньше. За все время пандемии в стране зафиксировали 5 026 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

За сутки от болезни умерли 406 человек. С марта прошлого года ковид уже унес 119 600 жизней. Выздоровели со вчерашнего дня еще 9135 заразившихся. Всего 4 642 090. Суточный прирост числа заболевших в Москве составил 2416 человек, в Санкт-Петербурге — 839, в Московской области — 744.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 768 093 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться в январе. За месяц до этого в стране началась масштабная вакцинация от коронавируса, которую планируют закончить к осени. Специалисты считают, что к этому времени сформируется коллективный иммунитет, который позволит вернуться к прежней жизни без ограничений.

Накануне власти Якутии ввели в регионе обязательную вакцинацию. В местном Роспотребнадзоре заявили, что за нарушение новых правил работодателям и сотрудникам грозит административная ответственность. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что СМИ «все с ног на голову поставили». По его словам, руководство региона выступает за то, чтобы прививочная кампания стала массовой, но силой никто никого вакцинироваться не заставляет.