Более 700 человек умерли от ковида в России за сутки. Этот показатель держится почти месяц

Начиная с 6 июля в России от ковида каждые сутки умирают более 700 человек. Со вчерашнего дня болезнь унесла еще 790 жизней. За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 161 715 заразившихся.

Медики за сутки выявили 22 589 новых случаев ковида в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 6 356 784. Выздоровели за 24 часа 20 096 человек, всего — 5 679 842. Москва, Санкт-Петербург и Московская область по-прежнему в тройке регионов-лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. В столице зафиксировали 2502 заболевших, в Петербурге — 1906, в Подмосковье - 1517.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале лета. Чтобы остановить распространение SARS-CoV-2, руководство регионов начало вводить жесткие ковидные ограничения. Новые меры значительно ускорили масштабную вакцинацию, которая началась в стране в декабре 2020 года. По последним данным, за это время два компонента вакцины «Спутник V» получили 26 миллионов россиян. Первым компонентом препарата привились 36 миллионов человек.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что практически все заболевшие ковидом россияне, которых положили в больницу, не прошли вакцинацию от коронавируса. Это говорит о том, что прививка работает, защищает и спасает жизни, отметил глава Минздрава.