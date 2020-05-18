Более 70 новых случаев COVID-19 подтвердили в Приморье за сутки

В Приморском крае за сутки выявили 71 новый случай коронавируса. Сейчас в регионе 1339 заболевших COVID-19. По динамике распространения инфекции Приморье находится на 58 месте среди других субъектов РФ.

Данные по числу подтвержденных случаев на территории края представила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

«Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России», — отметила Детковская.

По ее словам, больше всего выявленных случаев в Находке — 25%.

За 17 мая в Приморье составили около 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. Правоохранители направили в суды 41 материал, в Роспотребнадзор ушло 54.

Губернатор региона Олег Кожемяко указал на необходимость усилить работу административных комиссий в городах с наиболее значительным ростом заболевания.

«Это влияет на всю ситуацию в крае, препятствует поэтапному возобновлению экономики, отмене ограничений», — подчеркнул глава Приморья.

Он напомнил о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические меры и призвал не подвергать себя и окружающих опасности заразиться коронавирусом.

Режим самоизоляции в Приморском крае ввели с 31 марта и позже продлили до 31 мая. Пропускной режим действует в Находкинском городском округе и в Хасанском районе.

На минувшей неделе приморские врачи обратили внимание на участившиеся случаи COVID-19 среди детей.