Более 70 новых случаев COVID-19 подтвердили в Приморье за сутки
Данные по числу подтвержденных случаев на территории края представила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
«Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России», — отметила Детковская.
По ее словам, больше всего выявленных случаев в Находке — 25%.
За 17 мая в Приморье составили около 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. Правоохранители направили в суды 41 материал, в Роспотребнадзор ушло 54.
Губернатор региона Олег Кожемяко указал на необходимость усилить работу административных комиссий в городах с наиболее значительным ростом заболевания.
«Это влияет на всю ситуацию в крае, препятствует поэтапному возобновлению экономики, отмене ограничений», — подчеркнул глава Приморья.
Он напомнил о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические меры и призвал не подвергать себя и окружающих опасности заразиться коронавирусом.
Режим самоизоляции в Приморском крае ввели с 31 марта и позже продлили до 31 мая. Пропускной режим действует в Находкинском городском округе и в Хасанском районе.
На минувшей неделе приморские врачи обратили внимание на участившиеся случаи COVID-19 среди детей.