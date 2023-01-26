Здоровье 26 января 2023, 11:58 Более 7 тысяч случаев ковида выявили в России впервые с конца декабря Оперштаб: за последние сутки в России выявили 7077 случаев ковида РИА «Новости»

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Число случаев заражения коронавирусом возросло в России. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 7007 человек, сообщил федеральный оперштаб на своем сайте. Более семи тысяч заболевших в последний раз фиксировали 23 декабря 2022 года.

«Выявлено 7077 новых случаев. Умерло за сутки 40 человек», — сказано в сообщении.

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По данным оперштаба, за последние 24 часа на 8,2% увеличилось число госпитализаций, оно составило 973 человека. Показатель вырос в 38 регионах. При этом меньше заболевших стали доставлять в больницы в 40 субъектах страны, а в семи областях ситуация осталась без изменений. За последние сутки выздоровело 5270 пациентов, это на 4,9% меньше, чем днем ранее.

В Подмосковье с начала пандемии провели 18 318 161 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор объяснил жителям России, когда следует делать прививку от кори. Ведомство разъяснило, что для начала человеку необходимо сдать анализ на антитела.