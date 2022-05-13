Более 7 тысяч переболевших ковидом пациентов в России выписали из больницы за сутки

За последние сутки в России выявили еще 4896 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из больницы 7257 человек, что на 4,7% больше показателей 12 мая. Об этом сообщил оперштаб.

За прошедшие 24 часа госпитализировали 2506 заболевших, это на 25,3% меньше, чем днем ранее. При этом 105 человек скончались.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (+474), Санкт-Петербурге (+337) и Краснодарском крае (+206). В Московской области 171 заболевший. Региональный Роспотребнадзор отметил, что с момента начала пандемии сделано 17 464 138 тестов.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России выявлено 18 250 290 случаев, 17 633 601 пациент справился с COVID-19, 377 464 умерли.

При этом с 2020 года в стране открыли 1101 уголовное дело о незаконной продаже документов, подтверждающих, что человек сделал прививку от ковида. Всего известно о более чем 2,5 тысячи фактов таких нарушений.