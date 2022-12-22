Здоровье 22 декабря 2022, 12:23 Более 7 тысяч новых случаев ковида выявили в России за сутки Оперштаб сообщил о 7451 случае ковида в России за сутки РИА «Новости»

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Еще 7451 случай заражения коронавирусом зафиксировали России. Днем ранее выявили чуть меньше — 7442 зараженных. Об этом сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

Больше всего инфицированных оказалось в Москве (+1709), Санкт-Петербурге (+1006) и Пермском крае (+343).

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В Московской области выявили 210 случаев заболевания. За весь период пандемии в Подмосковье сделали 20 079 143 ПЦР-теста, заявили в региональном Роспотребнадзоре.

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За последние 24 часа госпитализировали 1212 человек, что на 9,6% меньше по сравнению с показателями 21 декабря. Выздоровели 9243 пациента — на 10,6% больше, чем днем ранее. По данным оперштаба, скончались 54 заболевших.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что число случаев заболевания COVID-19 за прошлую неделю увеличилось на 5,5%. Рост заражений зафиксировали в 34 регионах страны.