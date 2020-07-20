Более 650 человек заразились коронавирусом на Украине
За прошедшие сутки еще 651 человек заразился коронавирусом на Украине. Таким образом с момента начала пандемии в Незалежной COVID-19 подтвердили у 59 493 пациентов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Отмечается, что днем ранее инфекцию выявили у 731 человека, 18 июля — у 847, 17 июля — у 809.
Наибольшее количество пациентов с коронавирусом было зафиксировано 26 июня. Тогда COVID-19 заразились 1109 человек.