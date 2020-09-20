Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве
«Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний», — рассказал Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия 1».
Он добавил, что вакцинацию от коронавиурса прошли уже более 700 человек. По словам мэра Москвы, все привитые после введения препарата чувствуют себя хорошо.
Президент Владимир Путин в начале августа сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Вакцина прошла клинические испытания, показавшие ее безопасность и эффективность. Сейчас в Москве продолжаются пострегистрационное испытание препарата. Всего в рамках тестирования планируется привить 40 тысяч добровольцев.