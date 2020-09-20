Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

Заявку на участие в испытании вакцины от коронавируса в Москве подали более 60 тысяч человек. Необходимые анализы уже сдали несколько тысяч добровольцев. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний», — рассказал Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия 1».

Он добавил, что вакцинацию от коронавиурса прошли уже более 700 человек. По словам мэра Москвы, все привитые после введения препарата чувствуют себя хорошо.

Президент Владимир Путин в начале августа сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Вакцина прошла клинические испытания, показавшие ее безопасность и эффективность. Сейчас в Москве продолжаются пострегистрационное испытание препарата. Всего в рамках тестирования планируется привить 40 тысяч добровольцев.