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    20 сентября 2020, 08:56

    Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

    Дарья Бунякова

    Заявку на участие в испытании вакцины от коронавируса в Москве подали более 60 тысяч человек. Необходимые анализы уже сдали несколько тысяч добровольцев. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
    Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

    «Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний», — рассказал Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия 1».

    Он добавил, что вакцинацию от коронавиурса прошли уже более 700 человек. По словам мэра Москвы, все привитые после введения препарата чувствуют себя хорошо.

    Президент Владимир Путин в начале августа сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Вакцина прошла клинические испытания, показавшие ее безопасность и эффективность. Сейчас в Москве продолжаются пострегистрационное испытание препарата. Всего в рамках тестирования планируется привить 40 тысяч добровольцев.

    Новости SMI.FM