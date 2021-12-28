Более 60% пожилых в России вакцинировались от коронавируса

В России 67% пожилых людей вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил глаза Минздрава Михаил Мурашко, его процитировало РИА «Новости».

«Особая категория для внимания медицинских сотрудников — это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%», — сообщил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу.

Однако министр отметил, что по этому направлению работу в регионах стоит усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска.

Ранее Минздрав призвал к содействию каждого, чтобы пандемия закончилась в следующем году. По мнению министра здравоохранения, не будет такого, что один человек «взмахнет волшебной палочкой» — и вдруг все наладится, необходимо участие каждого в этом сложном процессе. Мурашко напомнил, что для борьбы с коронавирусной инфекцией одно из важнейших направлений — профилактика.

А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости стопроцентной вакцинации от коронавируса среди россиян. По ее словам, только так можно достичь коллективного иммунитета.