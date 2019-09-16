Более 60 московских клиник пластической хирургии лишились лицензии
Хирург объяснил, почему пластические операции бывают неудачнымиПодробнее
«За полгода (с начала 2019 года — прим.ред.) проверено 136 клиник, 63 прекратили деятельность пластической хирургии. Но это только по пластической хирургии в Москве и в Московской области», — приводит РИА «Новости» слова Плутницкого.
Он отметил, что в основном клиники лишали лицензий из-за игнорирования установленных требований безопасности. При этом, Плутницкий подчеркнул, что все проверки проводятся для того, чтобы выявить людей, которые виновны в том или ином инциденте.
«Наша цель состоит не в том, чтобы прийти и покарать, нет. У нас со Следственным комитетом тоже выработано взаимодействие — привлечь конкретное лицо, виновное, в связи с произошедшим событием», — пояснил он.
С каждым годом все больше людей умирают из-за действий врачей. При этом в России нет официальной статистики подобных случаев, так как юридически не существует термина «врачебная ошибка» и его зафиксированного определения.