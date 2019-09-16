Более 60 московских клиник пластической хирургии лишились лицензии

В Москве огромное количество клиник, предлагающих услуги пластической хирургии. Оказалось, что далеко не все из них соблюдают требования безопасности. Так, 63 медучреждения прекратили свою деятельность после лишения необходимой лицензии. Об этом сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по московскому региону Андрей Плутницкий.

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«За полгода (с начала 2019 года — прим.ред.) проверено 136 клиник, 63 прекратили деятельность пластической хирургии. Но это только по пластической хирургии в Москве и в Московской области», — приводит РИА «Новости» слова Плутницкого.

Он отметил, что в основном клиники лишали лицензий из-за игнорирования установленных требований безопасности. При этом, Плутницкий подчеркнул, что все проверки проводятся для того, чтобы выявить людей, которые виновны в том или ином инциденте.

«Наша цель состоит не в том, чтобы прийти и покарать, нет. У нас со Следственным комитетом тоже выработано взаимодействие — привлечь конкретное лицо, виновное, в связи с произошедшим событием», — пояснил он.

С каждым годом все больше людей умирают из-за действий врачей. При этом в России нет официальной статистики подобных случаев, так как юридически не существует термина «врачебная ошибка» и его зафиксированного определения.