Более 59 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки | 360°

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Более 59 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Оперштаб: за сутки в России заболели ковидом 59 035 человек

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За минувшие сутки в России выявили 59 035 новых случаев коронавируса. В больницы попали 4178 человек, сообщили в федеральном штабе по борьбе пандемией.

Полностью выздоровели 50 020 человек, 110 пациентов скончались, уточнили в штабе. В Роспотребнадзоре отметили, что суточный прирост случаев ковида в мире составил 610 182 969.

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По мнению экспертов ведомства, на фоне распространения штамма «омикрон» возобновление ограничительных мер не нужно. Однако людям из группы риска — пенсионерам и тем, кто имеет хронические заболевания, — стоит носить маски в общественных местах, в транспорте и в закрытых помещениях.

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Кроме того, не стоит забывать о простых мерах профилактики ковида: следует чаще мыть руки, при плохом самочувствии — вызывать врача, не заниматься самолечением. Также врачи призывают делать прививки. Вакцинация сможет защитить от тяжелого течения ковида и осложнений.

Коронавирус в России и в мире

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