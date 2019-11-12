Более 55 миллионов россиян сделали прививки от гриппа

Порядка 40% россиян уже привились от гриппа — Скворцова Подробнее

«На 11 ноября 2019 года за счет средств федерального бюджета привито более 16,8 миллиона детей и 33,1 миллиона взрослых. За счет других источников привито более 5,9 миллиона человек, в том числе за счет работодателей — более 4,3 миллиона человек», — говорится в сообщении ведомства.

В целом по стране прививки сделали более 55,2 миллиона человек — это 38,2% от общей численности населения России.

По данным Роспотребнадзора, сейчас на территории Российской Федерации регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такие показатели — это результат циркуляции респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Среди них вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие. Сам грипп врачи выявляют редко, в единичных случаях.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что поставка детской вакцины в регионы уже завершена. Взрослых же полностью обеспечат препаратами к 15 ноября.