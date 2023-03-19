Здоровье 19 марта 2023, 13:20 Более 500 миллионов рублей направят на исследования в здравоохранении Кабмин выделил свыше 500 млн руб. на исследования проекта «Медицинская наука для человека»

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В России выделят свыше 500 миллионов рублей на научные исследования в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека». Распоряжение уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Свыше 503 миллионов рублей будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта „Медицинская наука для человека“», — уточнили в правительстве.

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Благодаря финансированию на федеральном уровне появится возможность создания новых медицинских изделий, а также разработки лекарств на основе клеточных технологий и тканевой инженерии. Субсидии позволят провести и клинические исследования, что в итоге повысит качество и доступность медицинской помощи для людей.

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Исследовательскую работу организуют специалисты МГУ и подведомственные Минобрнауки и ФМБА учреждения.

Проект «Медицинская наука для человека», напомнил ТАСС, предусматривает создание новых лекарств и медицинских изделий с участием инновационных технологий. Его включили в перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, разработанный и утвержденный правительством в октябре 2021 года. В список вошли проекты, которые призваны повысить качество жизни россиян и обеспечить устойчивость и рост экономики России.