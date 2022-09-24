Более 50 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России за последние сутки | 360°

Здоровье 24 сентября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Более 50 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России за последние сутки РИА «Новости»

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 51 269 новых случаях инфекции за последние сутки в России. Всего за время пандемии количество перенесших ковид составило 20 746 163 человека.

Из них 19 710 599 выздоровели, в том числе 58 412 за последние сутки. 3528 человек со вчерашнего дня попали в больницу из-за тяжелого течения ковида, 111 — умерли.

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Ранее у российских летучих мышей обнаружили новую разновидность инфекции под названием Khosta-2. Она похожа на уже существующий SARS-CoV-2, но против нее бессильны все изобретенные вакцины.

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Инфекционист Юрий Венгеров допустил, что вирус появился случайно, но вариант с его созданием в биолаборатории тоже исключать не стал.

Вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что появление инфекции, которая будет так же сильна, как коронавирус, маловероятно. Поэтому не стоит паниковать из-за Khosta-2, заключил он.

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