Здоровье 13 февраля 2024, 08:37 Более 50 человек отравились в бургерной в Приморье Роспотребнадзор: число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51 РИА «Новости»

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В Приморье число отравившихся в бургерной выросло до 51. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В Дальнереченске, где зарегистрированы множественные случаи острой кишечной инфекции, <…> число пострадавших увеличилось до 51 человека», — указали в ведомстве.

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Предварительно, причиной острой кишечной инфекции у местных жителей стала еда производства кафе «М-Бургер».

Специалисты Роспотребнадзора установят предприятия, которые снабжали бургерную в Дальнереченске продукцией. Также им предстоит провести ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Ситуация с отравлением находится на контроле регионального правления Роспотребнадзора.

Накануне ведомство сообщило, что во время проверки в анализах пострадавших обнаружили сальмонеллу. Работу заведения приостановили. Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «360», что сальмонелла провоцирует отравление лишь при большой концентрации этой бактерии в организме человека.