Более 5 тысяч москвичей записались на прививку от коронавируса

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось пять тысяч человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — написал мэр.

Записаться на прививку в Москве можно через сайт мэра и правительства столицы. Пункты вакцинации заработают уже с завтрашнего дня. Пока вакцина рассчитана на медперсонал и учителей, но в ближайшее время перечень будет расширен. Это зависит от поступления новых партий.

Накануне в Московской области подготовили 75 точек вакцинации из 94 запланированных. По данным местного Минздрава на 4 декабря, уже привиты 2300 человек. Среди которых 1800 тысячи медицинских работников и почти 300 учителей. За все время с начала вакцинации от коронавируса в регионе поставили 7044 доз вакцины. Когда будут запущены все пункты, медики смогут прививать по 4500 человек в день.