Более 5 млрд прививок от коронавируса сделали в мире

Прививок от коронавируса в мире сделано уже более пяти миллиардов. Об этом написал ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и СМИ.

По данным издания, половина сделанных прививок пришлась на Китай (1,96 миллиарда) и Индию (0,59 миллиарда). Тем не менее пока нельзя определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации. Все дело в том, что многие страны сообщают только количество сертифицированных доз вакцин от коронавируса и число сделанных прививок.

Член-корреспондент РАН Александр Горелов ранее сообщил, что вакцинация от коронавируса в России дает результаты. Эпидемический процесс в стране стабилизируется, наблюдается тенденция к снижению.

В России вакцинация осуществляется препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Накануне президент Владимир Путин сказал, что необходимо создавать стимулы для популяризации вакцинации, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок.