Более 5 млн жителей Австралии отправят на карантин из-за вспышки COVID-19

Более пяти миллионов жителей штата Виктория в Австралии отправят на карантин из-за вспышки коронавируса. Люди проведут дома неделю, сообщил канал ОТР.

По информации СМИ, источником новой волны стал путешественник, который вернулся из Индии. За сутки в стране выявили 26 заболевших. Помимо прочего, установлены все люди, которые контактировали с инфицированными. Это около 10 тысяч человек.

Премьер-министр штата Виктория Джеймс Мерлино заявил, что число заражений удвоилось за сутки.

«Ситуация рискует выйти из-под контроля. Кроме того, вакцинация идет медленнее, чем мы надеялись. Поэтому сегодня с нуля часов в штате Виктория вводится семидневный карантин», — пояснил Мерлино.

Он добавил, что при возможности ограничения будут сняты раньше.